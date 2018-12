© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente ritorno al Milan per Umberto Gandini, che dopo aver salutato la Roma sembrava vicinissimo a tornare in rossonero. Così non è stato e il dirigente ne parla a Sportitalia: "Sono state fatte certe scelte dalla proprietà, giustamente c'è una persona come Ivan Gazidis che verrà nominato come amministratore delegato, con cui ho un rapporto personale da tanti anni. Dovendo scegliere lui il tipo di squadra da formare abbiamo convenuto che fossimo troppo simili o sovrapponibili, quindi non avrebbe avuto molto senso essere nello stesso team".