Gandini: "Milan? Non ci sono le condizioni. Alla Lega c'è possibilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Umberto Gandini, ex ad della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dall'addio al club giallorosso: "Il bilancio è sicuramente positivo, è stata un'esperienza importante sul piano professionale e umano. La società è ben strutturata e la squadra è stata ben guidata nelle ultime due stagioni: abbiamo ottenuto 2 qualificazioni in Champions, con la ciliegina della semifinale della passata edizione. Fuori dal campo è andata bene, con l'arrivo di sponsor come Qatar Airways".

Su un eventuale futuro nel Milan: "È stata un'estate complessa, la scelta di Gazidis nel ruolo di ad, che prenderà in consegna dal primo dicembre, ha portato a una serie di consultazioni. Io ho un buon rapporto con lui ma ad oggi non ci sono le condizioni per entrare in società. Sono libero".

Sul derby: "Il calcio italiano senza le due milanesi ha perso importanza. Il rientro di Milan e Inter al top porta prestigio e interesse a tutto il movimento. Sarà un derby importante per la classifica: l'Inter era partita male ma si è rimessa in carreggiata, il Milan ha una partita da recuperare e ha cominciato a giocare bene. Sarà una gran bella partita, Spalletti ha un piccolo vantaggio perché gioca in casa".

Sulla Nazionale: "Il discorso è complesso, possiamo dire che c'è un buon numero di giovani talenti ma il ricambio generazionale è arrivato tardi. Ora abbiamo tanti buoni talenti che però non hanno minuti ed esperienza, devono formarsi a livello di club e di Nazionale. Abbiamo fatto bene con l'Under-17 e l'Under-19, è questione di tempo. Mancini ha la possibilità di far bene, la Nations League è un palcoscenico importante".

Su un futuro in FIGC o Lega: "Mi sento libero di scegliere cosa fare ed è una novità dopo 25 anni. Ho tempo per valutare le opportunità, che spero arrivino e si concretizzino. L'elezione federale sarà il 22 ottobre, vedremo come andrà e le decisioni che verranno prese. La Lega è un posto che ho frequentato e che conosco, manca l'ad e sarei interessato ".