Garcia torna a Roma. Ma con la Lazio la situazione può precipitare

Se da una parte la Lazio ha a disposizione questa sera la formidabile opportunità di accedere ai 16esimi di Europa League con due turni di anticipo, dall'altra il Marsiglia di Rudi Garcia vive sensazioni e stati d'animo completamente differenti. Senza tifosi al seguito (ai residenti in Francia è stato vietato di acquistare i biglietti a causa degli scontri dell’andata - la partita viene ritenuta ad alto rischio per l’ordine pubblico), l'ex tecnico della Roma torna all'Olimpico in un momento di estrema difficoltà. Ha perso le ultime tre partite: dopo avere ceduto di schianto contro la Lazio nella gara di andata al Velodrome, è stato battuto di nuovo in casa dal Paris Saint-Germain (0-2) ed è crollato a Montpellier (3-0). In campionato - adesso- è al sesto posto, decisamente al di sotto rispetto alle aspettative della società che soltanto pochi mesi fa ha giocato la finale di Europa League.

Una situazione, questa, che non ha risparmiato dalle critiche Garcia ma anche lo stesso Strootman, finito al centro delle polemiche per lo scarso rendimento mostrato finora in relazione al l'auto stipendio percepito dal momento del suo arrivo in Ligue 1 la scorsa estate (fattore che - pare - abbia portato anche a malumori all'interno dello spogliatoio francese.

Pare evidente, dunque, come il Marsiglia si giochi ben più dei tre punti a disposizione. L'eventuale eliminazione anticipata dall'Europa (l'OM ha solo un punto nel girone) rischia di fatto di far precipitare la situazione. Ed è anche per questo che lo stesso Inzaghi ha ribadito il concetto a più riprese: vietato fidarsi di Garcia, del Marsiglia e della sua crisi.