Garlando su La Gazzetta dello Sport: "Icardi raccoglie la sfida di Higuain"

© foto di Massimo Benvenuti

Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport, analizza la giornata di campionato in vista del derby di Milano che andrà in scena dopo la sosta: "Icardi raccoglie la sfida di Higuain: «Ok, ci vediamo alla prossima a San Siro». Due gol il Pipita al pomeriggio, due gol Maurito alla sera. Sarà un grandissimo derby quello del 21 ottobre. Le milanesi ci arrivano lanciate. I nerazzurri, tra campionato e coppa, hanno messo in fila 6 vittorie. La doppietta di Icardi, 4 gol nelle ultime 3 partite, ha portato la squadra oltre un’irriducibile Spal e proibirà a Gattuso di teorizzare il derby del sorpasso".