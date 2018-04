Gasp e il valzer delle panchine: tutti i nomi in bilico per il 2018-19

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il campionato volge al termine ed è tempo per molti club di cominciare a sistemare i tasselli per la prossima stagione. A cominciare dalle panchine: da Gasperini a Donadoni, sono tanti gli allenatori in procinto di cambiare squadra. Il tecnico dell'Atalanta vuole capire i piani della società, piace al Napoli ed è il sogno del Bologna, che saluterà Donadoni complice un rapporto logoro con la piazza. A Bergamo potrebbe arrivare Maran, che verrebbe sostituito al Chievo da Semplici. L'ex CT azzurro, invece, potrebbe finire a Cagliari, che monitora anche Grosso. Genoa e Udinese potrebbero confermare Ballardini e Oddo, graditi da giocatori e tifosi, ma il Grifone ha già un accordo con Davide Nicola e i friulani hanno messo in preallarme Ventura e De Biasi se la squadra dovesse continuare l'inattesa striscia di sconfitte consecutive. Capitolo Sampdoria: qualora Giampaolo dovesse salutare, c'è un'idea che porta a Domenico Tedesco, mister dello Schalke04. Per ultimo, l'Hellas Verona non ripartirà da Pecchia: Stellone è in prima fila per la sostituzione. Lo riporta Tuttosport.