Gasp non parla, Marino: "Sorti del match rovesciate dal giallo a Ferrari"

Gian Piero Gasperini in silenzio stampa. L'allenatore dell'Atalanta ha deciso di non parlare dopo la sfida pareggiata questo pomeriggio sul campo della Sampdoria (0-0). Non tanto per il poco soddisfacente risultato finale, quanto per un episodio che secondo il tecnico e anche lo stesso club nerazzurro ha "rovesciato" le sorti dell'incontro. Lo ha confermato in conferenza stampa il dg della Dea, Umberto Marino, che si è presentato a sorpresa dinanzi ai microfoni per la consueta conferenza post-partita: "Perché non parla Gasperini? Il mister era troppo in linea rispetto a Ferrari e Barrow: ha visto bene l'episodio dove è evidente che l'arbitro ha sbagliato. Irrati doveva essere aiutato dai suoi collaboratori".

L'espulsione di Ferrari avrebbe cambiato le sorti del match?

"Le avrebbe completamente rovesciate".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Marino!

L'episodio in questione è il seguente: lancio lungo al 72' per Barrow, che corre a gran velocità verso la porta avversaria e viene vistosamente fermato da Ferrari al limite dell'area. L'Atalanta protesta immediatamente chiedendo il rosso per il difensore della Samp, ma il signor Irrati estrae con convinzione il giallo non reputando il fallo da ultimo uomo. Poi, appena due minuti più tardi, ecco invece l'espulsione per doppia ammonizione di Malinosvkyi che lascia la Dea in dieci per tutto l'ultimo quarto d'ora del match.