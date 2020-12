Gasperini: "Cinque punti nelle ultime sei di campionato: la nostra è una media da retrocessione"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Fiorentina, mister Gian Piero Gasperini ha commentato anche i pochi punti raccolti nell'ultimo periodo in campionato: "Nelle ultime sei partite abbiamo fatto cinque punti, è una media da retrocessione. Ci sono state delle difficoltà realizzative, che prima compensavamo con qualche gol in più. Il calcio si evolve sempre, anche in base alle caratteristiche dei giocatori in quel momento. Non sono delle macchine, non hanno sempre gli stessi giri. Poi vengono fuori Pessina o altri che stanno facendo bene e giocano loro", le parole del tecnico dell'Atalanta.