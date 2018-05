Gasperini: "Cristante, Caldara, Spinazzola: sul futuro c'è da riflettere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato anche di mercato e futuro nella conferenza stampa di oggi. "Cristante, Caldara e Spinazzola sono per me giocatori importanti e qualche dubbio in più ce l’ho quest’anno, ci sarà da riflettere. Penso solo alla nostra partita, interpretandola al meglio, dobbiamo concentrarci sulla nostra gara. Il Cagliari globalmente è una buona squadra e se sta ancora lottando per la salvezza è perché il margine tra una squadra e l’altra è molto sottile", riportano i colleghi di CalcioAtalanta.it.