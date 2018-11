Gasperini: "Difesa a 3? L'illuminazione mi venne al Genoa da Burdisso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche della sua difesa a tre: "L’illuminazione mi venne al Genoa da Burdisso, marcatore fortissimo. Fino ad allora la superiorità numerica in difesa era un dogma. In un Genoa-Juve lasciai Burdisso e De Maio contro Tevez e Llorente: fecero un partitone. Guadagnavo un uomo per la manovra. Valeva la pena di rischiare. I difensori dell’Atalanta che attaccano sempre nascono da quella intuizione. Il calcio cambia, parlare di numeri, di difesa a 3 non ha più senso. Contro un tridente posso difendere a 4 e impostare a 3. Contano i principi non i moduli".