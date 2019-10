© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervento a Sky Sport nella vigilia di Manchester City-Atalanta il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha raccontato anche un curioso aneddoto riguardante il suo rapporto con Pep Guardiola: "Devo dire che Guardiola è una grandissima persona, al di là del tecnico. Ha fatto un gesto che non mi era mai successo prima, oramai 8 anni fa. Quando lasciai l'Inter mi fece chiamare da Estiarte, con cui ci conoscevamo dai tempi di Pescara, e mi invitò a Barcellona per stare qualche giorno con loro. Per me fu un gesto straordinario, di grande sensibilità, perché in quel momento mi regalò qualcosa di bello. Anche per questo lo stimo molto. Detto questo essere qua è bello, anche se loro sono decisamente pericolosi...".