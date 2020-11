Gasperini esalta Miranchuk: "E' straordinario. E Ruggeri ha il futuro davanti a sé"

vedi letture

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 con l’Inter. Questo il suo pensiero su Miranchuk e Ruggeri, esordienti di giornata in campionato: “Sono contento per Ruggeri. Non era facile, ma è un ragazzo che sta facendo bene. Ha ottime doti atletiche e tecniche, deve ovviamente fare esperienza ma ha il futuro davanti a sé. Miranchuk è straordinario, oggi era il secondo spezzone dopo la Champions. Ha toccato poche palle, ma ha fatto gol. Speriamo di inserirlo al meglio dopo l’infortunio”.

A breve l'intervista completa a Gian Piero Gasperini