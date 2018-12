Gasperini: "Legato a vita all'Atalanta. Ma se arriva un top club..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, si è raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Firmare a vita per l'Atalanta? Calcisticamente l'ho già fatto. Ho un accordo fino al 2021. Nel mondo calcistico, soprattutto per un allenatore, avere un contratto fino al 2021 è molto in là con gli anni. E questo per me è un enorme gratificazione. Mai avrei immaginato di avere tanto consenso. Mai vorrei tradire la fiducia di questa società. Sono onorato di poter esserne l'allenatore. Ho la fortuna di ricevere continui attestati di stima. Il bandierone esposto a maggio allo stadio mi ha commosso. Mi sento in dovere di fare qualcosa di speciale per questa gente. Se dovesse arrivare un'offerta da un top club? Dovrebbe essere qualcosa di irrinunciabile e, comunque, condividerei la scelta con l'Atalanta".

Sulla Serie A: "Le milanesi sono le uniche a livello di fatturato che possono competere con i bianconeri. Mi piacerebbe però che la distribuzione dei soldi fosse più meritocratica. Noi siamo a ridosso delle prime da un paio di anni, ma siamo stati costretti a vendere i migliori. Così è difficile crescere".