Gasperini: "Scansati con la Juve? Non possiamo dare fiato a chiunque"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella conferenza stampa del prepartita con l'Hellas Verona ha risposto a chi lo accusava, specie online, di essersi "scansato" nella sfida infrasettimanale contro la Juventus. "Non possiamo dare fiato a chiunque, specie a chi si nasconde dietro uno schermo per insultare. All'Allianz Stadium abbiamo fatto il massimo contro una squadra fortissima: eviterei di fare pubblicità a questa gente, che tanto non capirebbe comunque".