Gasperini: "Se decolla Zapata, vola l'Atalanta. Mancini non mi sorprende"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche di alcuni singoli: "Ilicic è un grande campione che a volte dimentica ciò che serve per esserlo. Se lo vuole, lo è. Ci siamo scontrati. Quando è tornato dalla Nazionale ha fatto l’incazzato, io pure. Ma sotto i miei modi burberi c’è affetto. Zapata? Se decolla lui, vola l’Atalanta. Ha sofferto il cambiamento, alla Samp era stato fermo a lungo. Sta recuperando forza, deve essere più cattivo in area. Barrow? Per un ragazzo partito col botto, non è facile confermarsi. Ma le difficoltà lo aiuteranno a crescere. Ha la testa a posto. Mancini continua a segnare? E non mi sorprende, perché attacca la palla e la porta con un tempismo eccezionale. Ma è un difensore e allora deve imparare da Chiellini, Masiello, Toloi...come si combatte duro nella nostra area di rigore".