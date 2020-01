© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche della cessione alla Juventus del talento Dejan Kulusevski nella conferenza stampa alla vigilia del match col Parma: "Avendo raggiunto un valore così elevato, è normale anche avere mediaticità. È questione di mercato. Però non possiamo stare a vedere quello che fanno gli altri. Kulusevski ha un grande profilo, diventerà un giocatore molto, molto importante per la Juve. Faranno insieme il loro percorso, noi intanto abbiamo una grande opportunità, perché siamo in alto in classifica e con ottime strutture, con più opportunità di dare continuità ai risultati. Il valore di questi giocatori si moltiplica quando vai bene, si abbassa di un terzo quando sei dodicesimo-tredicesimo. È fondamentale avere la squadra molto in alto. Non è una cosa impossibile perché abbiamo una buona base".