Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo soffermandosi anche su alcuni singoli: "Zapata è in una condizione stratosferica, dobbiamo mantenerlo così perché è un giocatore determinante. Lo scorso anno è stato il migliore, ma in questa stagione ha raggiunto una dimensione superiore. Ha forza e qualità, soprattutto nell'interpretazione gioco. È nei top che ci sono nel nostro campionato, è cresciuto in modo notevole".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale!