Gattuso: "Il problema non sono le 2 punte ma portare a casa le gare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, al termine di Torino-Milan, ai microfoni di Milan Tv ha commentato la partita, soffermandosi anche sul momento della squadra. Queste le sue dichiarazioni: "Devo dire che quando vengono a mancare gli uomini a livello qualitativo, e ci sta, penso che tante volte anche io ho la sensazione di poterla chiudere. Dobbiamo imparare a soffrire di più. loro non hanno creato tantissimo, noi siamo stati ingenui sul loro gol. A tratti non abbiamo giocato un calcio pulitissimo ma abbiamo fatto la partita che dovevamo. Non era facile giocare contro il Torino per i giocatori che hanno, potevamo vincerla ma il pari è il risultato più giusto.

Le due punte? Dopo le partite serve saperle leggere. Oggi con le due punte e la difesa a tre abbiamo sofferto di più. Il problema del gol non è la punta o le due punte ma è riuscire a portare la partita a casa e essere più cattivi negli ultimi 25 metri.

Il Benevento? A livello di gioco, di prestazioni, io penso che a Genova abbiamo giocato peggio di oggi e siamo riusciti a vincerla alla fine. Da un mese a questa parte, la squadra esprime un buon calcio. Su alcuni singoli è subentraa stanchezza ma a livello di squadra siamo vivi. In Italia di facile non c’è nulla. Ci sono tante squadre in corsa per l’Europa League e abbiamo una finale. Se non avessimo perso contro la Juve non so a quando risale l’ultima sconfitta”.