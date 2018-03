Gattuso: "Rinnovo non è priorità, Mirabelli e Fassone non scappano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime ore si è parlato molto del rinnovo di Gennaro Gattuso. Una conferma che appare scontata dopo l'ottimo impatto sulla squadra. Della sua situazione ha parlato il diretto interessato in sala stampa: "Sul mio contratto non ci sono problemi, non capisco questa importanza del contratto. Io devo lavorare, oggi non è la priorità. Oggi la priorità è fare bene e respirare l'aria che abbiamo respirato giovedì a Londra, il Milan deve stare su quei palcoscenici li. Ora ce la stiamo giocando e non dobbiamo mollare di una virgola. Poi dopo vediamo, Fassone e Mirabelli mica scappano, pensiamo solo a migliorare".