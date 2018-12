Gattuso sulle parole di Montella: "Gli auguro di trovare squadra presto"

© foto di PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni sulle discusse parole di Montella in un'intervista rilasciata in settimana: "Nulla da dire, lui la pensa in questo modo. Gli auguro di trovare un lavoro al più presto, gli auguro il meglio".