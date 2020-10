Gazidis: "Abbiamo una visione chiara del Milan. Stile internazionale e giovani giocatori"

Ivan Gazidis, amministratratore delegato del Milan, ha parlato a SportLab per il 75esimo anniversario di Corriere dello Sport e Tuttosport. "L'obiettivo è rendere i nostro tifosi orgogliosi, lavoriamo giorno e notte per raggiungerlo. Vogliamo avere una squadra al top nel calcio, che abbia i valori del club, giovani cresciuti qui, con i tifosi che apprezzano i miglioramenti. Abbiamo una visione chiara del Milan, quello che succede in campo è la cosa più importante. Non mi interessano i giocatori che fanno un favore al club. Ogni giocatore deve essere felice e onorato, la nostra visione è evidente: uno stile internazionale guidato dai giovani. Abbiamo una delle squadre più giovani d'Europa, ma i talenti che abbiamo hanno spazio per crescere. Il talento, insieme alla fiducia, ha potenzialità enormi in termini calcistici, ma anche per rendere i tifosi orgogliosi".