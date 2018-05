© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il laterale Marcello Gazzola, arrivato al Parma dal Sassuolo nel mercato invernale, ha analizzato a TV Parma il salto di categoria dei ducali: "La Serie A non è come la B, c'è molta qualità in più. Ma per la storia che ha questa squadra, credo che verranno fatte tutte le cose necessarie per affrontare il campionato nel miglior modo possibile".