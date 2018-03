Gelson Martins, stella dalla scuola dei grandi. Che piace a tutti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dice di ispirarsi a Robinho e tra i suoi sponsor c'è un certo Cristiano Ronaldo. Gelson Dany Batalha Martins da Praia, Capo Verde, nazionale portoghese, è il nuovo, grande, talento del calcio lusitano. Che non è sbocciato subito ma che ha avuto bisogno di tempo, giornate e campionati. La storia, con tutte le sue differenze storiche e temporali, non è dissimile da quella del più grande giocatore portoghese prima di Cristiano Ronaldo, ovvero Eusebio: il Benfica lo aveva praticamente preso, l'offerta era stata presentata ma lo Sporting Lisbona, in una storia al contrario rispetto a quella della Pantera Nera. Mille euro, nel 2010, per prenderlo dal Fofo che si è garantito anche l'1% della futura rivendita. Una fortuna, futura, che ha convinto il presidente Domingos Estanislau, a dire sì. Martins è diventato giocatore preziosissimo per lo Sporting Club de Portugal, scuola che ha dato natali non solo a CR7 ma anche a Figo, Nani e altri ancora. Il Liverpool lo ha messo nel mirino per il dopo Mohamed Salah, mezza Europa ha già preso informazioni e pure la Juventus, da sempre attenta al meglio del panorama europeo, non può non esserci. "Piace a tutti", fa sapere lo Sporting, ribadisce l'agente, gongola il giocatore. Che ha un destino da stella assoluta. Sulla scia dei suoi predecessori.

Data di nascita: 11 maggio 1995

Squadra di appartenenza: Sporting Lisbona

Scadenza di contratto: 2022

Squadre interessate: Juventus, Liverpool, Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona, Real Madrid, Manchester United