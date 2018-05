Generazioni di talento: anche il calcio ha le sue dinastie

Fonte: Sportitalia

Generazioni d’oro. Quando il talento è ereditario. Sono tantissimi gli esempi di calciatori di grandissimo livello che sono stati in grado di concedere in eredità alla prole almeno in parte le loro abilità calcistiche sul rettangolo verde, ed il calcio italiano da questo punto di vista ne è un esempio eloquente. E’ ovvio che l’apice di questo discorso sia compreso dalla generazione Maldini, capace di regalare due leggende ai massimi livelli come Cesare e Paolo, capaci di alzare il massimo trofeo continentale capitanando il Milan in due epoche distanti tra loro nel tempo ma non nei risultati storici che sono state in grado di contrassegnare. Un esercizio che sembra però essersi fermato, visto che gli eredi di Paolo non stanno manifestando la stessa dimestichezza con il ruolo di fuoriclasse senza tempo: il 21enne Christian, infatti è reduce da una stagione senza infamia e senza lode con la maglia del Racing Fondi. La magniloquenza dell’ereditarietà è invece simboleggiata dalla famiglia Chiesa: impossibile dimenticarsi le prodezze di papà Enrico, disseminate per le piazze di Genova sponda Sampdoria, Parma, Firenze e Siena. A una quantità di talento tanto importante sta facendo eco l’evoluzione della carriera di Federico, divenuto uno dei pezzi più pregiati del mercato continentale e non solo italiano dopo la sua esplosione con la maglia della Fiorentina. Niente fronzoli e grilli per la testa, solo gol, rendimento altissimo e movenze degne di cotanto padre se non addirittura superiori. Insomma, niente male. Sempre a Firenze va tenuto d’occhio lo sviluppo di Riccardo Sottil: profilo diametralmente opposto a quello grintoso del padre Andrea, oggi allenatore e arcigno stopper un ventennio fa. L’erede fa del talento la sua arma migliore, gioca esterno d’attacco e trova il gol con costanza. Spiragli di valore per una strada già spianata: di padre in figlio, loro sanno come si fa.