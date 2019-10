Genk, Mazzù: "Volevo vincere ma contro il Napoli il pari è ottimo"

Felice Mazzù, tecnico del Genk, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Napoli per 0-0, rivelando anche la sua piccola delusione per non aver centrato il successo: "Dopo la gara, la mia risposta è facile. Visto il risultato, posso dire di essere stato calmo. Volevo vincere questa partita, penso che sia un buon esordio in casa, contro una squadra forte come il Napoli".