Genoa, -11 al derby: la marcia di avvicinamento è già iniziata

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Undici giorni. Un'eternità. E' quanto manca al derby della Lanterna numero 117. La sosta per le Nazionali serve solo a far aumentare l'attesa ma il prossimo impegno ufficiale del Genoa è quello che i tifosi aspettano con ansia: la stracittadina con la Sampdoria. La formazione di Ivan Juric arriva a questo impegno con un ruolino di marcia non esaltante, anche se nella maggior parte dei casi le prestazioni sono state comunque convincenti. Due punti nelle ultime cinque partite sono un bottino magro ma è anche vero che il Grifone ha incontrato nel suo percorso squadre del calibro di Juventus, Inter, Milan e Napoli. Unico passo falso in questo filotto di gare è stato il pareggio interno per 2-2 contro l'Udinese dove forse la squadra avrebbe potuto fare qualcosa in più. Contro i nerazzurri a San Siro si è visto bene il divario fra le due compagini in campo, contro i bianconeri di Allegri è arrivato un punto insperato e contro i rossoneri e i partenopei due sconfitte maturate negli ultimi minuti per un episodio - l'uscita non perfetta di Radu al “Meazza” e l'autogol di Biraschi a Marassi sabato scorso -.

PIATEK ANCORA A SECCO - Niente allarmismi sia chiaro. Però è un dato di fatto l'astinenza di Krzysztof Piatek dal gol. Il bomber polacco è a secco da 534 minuti. L'ultima volta in cui le pistole hanno sparato sono state nel match interno contro il Parma perso 3-1, quando il numero 9 rossoblu ha sbloccato il risultato dopo sei minuti. "Da quando sono arrivato l'ho visto bene - ha detto di lui mister Juric prima della gara contro il Napoli - poi quando fai tre partite in una settimana lo vedevo un po' stanco. Lui sta bene". Per un attaccante, si sa, il gol è come il pane e chissà che una gara importante come il derby non lo possa nuovamente sbloccare.

RIPRESI IERI GLI ALLENAMENTI - Intanto il gruppo, orfano dei nazionali, ieri ha ripreso gli allenamenti al campo sportivo di Rossiglione, nell'entroterra genovese. Il manto erboso del “Gianluca Signorini” è in rifacimento e il tecnico croato ha deciso di portare la squadra ad allenarsi nella località alle porte del confine con il Piemonte, mentre da oggi e per tutta la settimana gli allenamenti saranno al campo sportivo di Arenzano. La marcia di avvicinamento è iniziata. Meno undici al derby.