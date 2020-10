Genoa, allenamenti cancellati su disposizione della Asl. Previsti nuovi tamponi rapidi alle 13.30

L'allenamento del Genoa previsto stamattina per le 11 - riporta Sky Sport - è stato cancellato per disposizione della Asl: era composto dai calciatori più giovani, integrato da alcuni ragazzi della Primavera (tutti negativi al Covid-19).

Il Genoa, però, aveva in programma un'altra seduta alle 15 con 12 calciatori della prima squadra, divisi in due gruppi di massimo 6 persone. Tuttavia la Asl ha cancellato anche la sessione del pomeriggio, disponendo alle 13:30 nuovi tamponi rapidi. In seguito all'esito dei test, si valuterà la possibilità di dare un mini via libera per un allenamento pomeridiano.

Il tutto, ovviamente, in attesa delle decisioni del Consiglio di Lega sul rinvio della partita di sabato con il Torino.