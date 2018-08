Genoa, arriva Denilho: il giovane fenomeno partirà dalla Primavera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa si è assicurato le prestazioni della giovane ala olandese Denilho Cleonise, classe 2001 prelevato dall'Ajax. Una bella scommessa per il Grifone, che lo aggregherà ovviamente alla Primavera ma da osservato speciale. Con l'Under17 dei Lancieri si è messo in evidenza soprattutto nella seconda parte della stagione, attirando proprio le attenzioni dei liguri che adesso sono pronti per crescerlo in casa sperando presto di raccogliere i frutti di questo investimento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.