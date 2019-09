Genoa-Atalanta, a Marassi regna l'equilibrio. 0-0 dopo i primi 45 minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo combattuto e decisamente equilibrato, quello fra Genoa e Atalanta, che dopo 45 minuti è fermo sullo 0-0.

Parte forte il Genoa, schierato molto bene in campo da mister Aurelio Andreazzoli. E infatti nei primi 10 minuti il Grifone si va vedere almeno un paio di volte dalle parti di Gollini: prima con Pinamonti, bravo ad inserirsi dopo una grande galoppata di Criscito sulla sinistra terminata con un cross basso. Poi con Radovanovic con una conclusione da fuori. E l'Atalanta? Il primo spunto arriva al 12esimo: strappo del Papu sulla sinistra, cambio fronte per Ilicic che pennella al centro verso Pasalic. Ma l'ex Chelsea non impatta per questione di millimetri. Da qui la partita vive un momento di stanca, fino al coolin break al 25esimo.

Alla ripartenza l'Atalanta sembra meno timida e inizia a creare la solita importante mole di gioco. E soprattutto a stazionare sulla trequarti genoana con una certa insistenza, anche se la palla gol più clamorosa tocca ancora al Genoa: Schone imposta, Kouame rifinisce per Lerager che calcia trovando la deviazione della difesa bergamasca. L'Atalanta sembra meno spensierata del solito ma riesce comunque a rendersi pericolosa soprattutto grazie ad uno straripante Duvan Zapata: prima si fa tutto il campo a velocità massima non trovando però la collaborazione dei compagni in area genoana. Poi si fa parare un tiro ravvicinato da Radu.

Gli ultimi minuti del primo tempo passano senza ulteriori sussulti, escludendo una punizione dal limite richiesta e non ottenuta da Pinamonti. E così, dopo i primi 45 minuti, il risultato fra Genoa e Atalanta è ancora sullo 0-0.