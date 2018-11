Genoa avanti con Kouamé. Match subito in salita per il Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Genoa in vantaggio dopo 20' di gioco. Buona manovra dei padroni di casa, che portano al cross Romulo sulla corsia destra. L'ex Verona taglia un traversone perfetto sul secondo palo, dove Kouamé sbuca alle spalle di Hysaj e batte Ospina da due passi. Napoli subito sotto al Ferraris, match in salita per la squadra di Ancelotti.