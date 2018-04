Genoa, Ballardini: "Felici di El Yamiq. Rossi sta lavorando bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa di alcuni singoli in vista del match di domani contro il Verona: “El Yamiq? Siamo contenti di lui, come ragazzo e come calciatore. A Roma ha giocato bene e sta dando buone sensazioni anche in allenamento. Il suo è un percorso di miglioramento. Siamo felici. Giuseppe Rossi? Si sta allenando molto bene da un mese a questa parte dopo l'infortunio. Il suo percorso di crescita è questo e lo porterà a essere un atleta pronto a essere sempre impiegato. Veloso è in ripresa. Si allena e corre. Sta tornando in buone condizioni fisiche, per me è molto vicino da essere il giocatore che tutti conosciamo. Lapadula? Sta dimostrando di essere quel giocatore che tutti conosciamo. Prima non assecondava le sue qualità, ora è tutto risolto. È pieno e generoso e sa fare le cose importanti. Sono molto orgoglioso dei ragazzi che sto allenando, della loro serietà, disponibilità e qualità. Il nostro pensiero va alla partita di domani sera, non c’è altro pensiero".