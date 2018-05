Genoa, Ballardini: "Mia riconferma un mese e mezzo fa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato a Il Secolo XIX, delle possibili cessioni in vista della prossima annata, come quella di Perin, oramai destinato alla Juventus. "Se lui, Laxalt o Izzo vanno in una delle prime cinque gli faccio un in bocca al lupo. Altrimenti serve un club importante e lo hanno gi àtrovato, è il Genoa". Infine una parola sulla riconferma. "Un mese e mezzo fa ci siamo incontrati con il presidente e Perinetti, ne abbiamo parlato. Preziosi mi ha chiesto tempo per dare l'annuncio. Poi, dopo una vittoria, uno dei miei collaboratori ha sbroccato. Io l'ho preso da parte e gliel'ho detto".