Genoa, Ballardini: "Napoli meno brillante, a noi resta l'ottima prova"

Le sue parole a Sky

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Il Genoa ha fatto una buona partita, ad occasioni non siamo molto indietro al Napoli. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ciò che rimane di stare è la buonissima prestazione. Non incontriamo sempre il Napoli o il Milan, quindi bisogna giocare così. Non ho visto un Napoli così brillante, forse perché viene da un momento di difficoltà e le cose non venivano bene come al solito. Ma questo è dovuto anche alla partita e all'atteggiamento del Genoa. Oggi il Napoli non mi è sembrato così padrone come in altre occasioni, ma tutte le squadre hanno momenti un po' così. Magari questa vittoria e l'avvicinamento alla Juventus lo alleggerirà".