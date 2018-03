Genoa, Ballardini: "Ottime risposte da Rossi. Perin sarà il dopo-Buffon"

L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta in amichevole per 4-1 col Monaco: "Oggi hanno giocato di più quelli che in questo periodo avevano avuto un minutaggio minore. I gol finali del Monaco sono arrivati nel finale di gara, ho avuto delle buone conferme dalla mia rosa: dietro abbiamo giocatori molto affidabili. Rossi? Giuseppe, Cofie, El Yamiq, Migliore avevano bisogno di spazio e hanno fatto esattamente quello che speravamo. Dopo-Buffon? Vedrei benissimo Perin, se lo meriterebbe. Ha delle qualità straordinarie, credo che lui o Donnarumma siano i profili giusti. Salvezza? Il Genoa ha fatto un grande percorso finora, ma non serve a niente se da oggi non facciamo ancora meglio. Il discorso salvezza è ancora aperto. Attacco? Serve la squadra, non un singolo giocatore".