Genoa, Ballardini: "Perin da grande squadra. Servono 4-5 nuovi giocatori"

Dopo la sconfitta subita contro il Torino, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Campionato straordinario?

"Il Genoa a un mese dalla fine del campionato ha raggiunto l'obiettivo impensabile a metà novembre con una situazione delicata, complimenti a tutti i ragazzi che hanno fatto questo".

Sull'addio di Perin?

"Perin è uno dei tre, quattro migliori portieri. Non so quanti ce ne siano bravi come lui, è un portiere da grande squadra poi non so se è giusto andare in una squadra o l'altra, dico solo che è da grande squadra. Ha qualità importanti, ovunque vada dimostrerà durante la settimane di meritare considerazione".

Ha trovato il regista?

"Per completare la rosa il Genoa ha bisogno di 4-5 giocatori diversi da quelli che abbiamo, così riusciremo a completare una rosa composta da ragazzi per bene con qualità per bene, non è la questione di ruolo ma sono 4-5 giocatori che servono per completare la rosa".

Cosa si aspetta per la prossima stagione: questa volta partirà dall'inizio?

"La diversità sta nel condividere le scelte dei giocatori, avere due mesi per capire bene gli uomini e le caratteristiche, con la nostra idea di calcio quindi diventare un tutt'uno, e il vantaggio è questo, la condivisione nelle scelte, il tempo a disposizione per capire bene come mettere in atto la tua decisione di calcio".

Punta su Lapadula?

"E' un ragazzo che fa della tenacia e impegno, caparbietà e poi ha anche qualità perché vede la porta che pochi, è certamente da Genoa".