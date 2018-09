Genoa, Ballardini sul Bologna: "Non farà fatica a restare in Serie A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa della gara contro il Bologna. "E' una squadra che non pensa certo di fare fatica a rimanere in Serie A. Magari ha iniziato in maniera più complicata, ma guardando il Bologna ha attaccanti di grande valore. Non c'è Palacio ma hanno Falcinelli, Santander - che da solo fa reparto - c'è Dzemaili, Poli, Pulgar. E' una squadra certamente positiva".