Genoa-Ballardini, tre gare per non rischiare. Nicola sullo sfondo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembra già in bilico la panchina di Davide Ballardini al Genoa. A riportare la notizia è Il Secolo XIX nella sua edizione odierna dove si parla di un Grifone da rianimare dopo il 4-1 incassato in casa della Lazio. "Tanti nodi per il tecnico, dalla porta a fascia destra e regia" si legge. Decisive per il futuro del tecnico le gare contro Chievo, Frosinone e Parma. Sullo sfondo appare l'ombra di Davide Nicola.