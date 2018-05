Genoa, bandiere al vento: dall'emozione di Perin al ritorno di Criscito

Dal corrispondente a Genova

Emozioni che non si cancelleranno mai. L’applauso del pubblico, la bandiere rossoblu al vento, i cori della gradinata. La domenica calcistica del Genoa è stata molto intensa dal punto di vista dei sentimenti. La gara contro il Torino aveva poca importanza dal punto di vista del risultato ma è risultata indimenticabile per due bandiere che, per un motivo o per l’altro, hanno calcato il green del “Ferraris”. Giocatori simbolo che vanno e che vengono ma che hanno un comune denominatore: l’amore incondizionato per il club più antico d’Italia.

PERIN SALUTA COMMOSSO - Chi, con ogni probabilità, lascerà la città della Lanterna è Mattia Perin. Il capitano rossoblu ha salutato il suo pubblico al termine della sfida contro i granata di Mazzarri con un lungo giro di campo. Un lungo commiato che si tributa soltanto a chi ha veramente lasciato un segno nella storia della società, come lui ha fatto. Arrivato da ragazzino, anche un po’ turbolento, il portiere pontino, andrà via da uomo maturo e da padre. Tante tappe, un percorso lungo per uno dei portieri più forti in Italia. “Questa è casa mia” ha detto il ragazzo in sala stampa con la voce rotta dal pianto. Parole sincere, genuine come lui: “E' stata una scuola giornaliera, ogni giocatore mi ha insegnato qualcosa, spero di aver insegnato qualcosa anche io”.

CRISCITO RITORNA - Se Perin è ai saluti, Domenico Criscito invece torna a Genova. Il difensore ha riabbracciato i suoi tifosi che sempre lo hanno acclamato e che domenica gli hanno tributato una grande accoglienza. Sono trascorsi sette anni dalla sua partenza destinazione San Pietroburgo, dove con la maglia dello Zenit il ragazzo di Cercola ha maturato una grande esperienza collezionando due successi in campionato, due Supercoppe e una Coppa di Russia, oltre a 57 presenze nelle coppe europee fra Champions ed Europa League. 223 gettoni complessivi e 20 reti sono il suo score per un giocatore che è pronto a mettere a disposizione del gruppo quanto imparato in questo periodo. “E’ sempre una grande emozione tornare qui in uno stadio dove sono cresciuto“ ha dichiarato il giocatore prima della partita al centro del campo. Adesso invece Mimmo Crescito è tornato a casa, il Genoa ha il suo figliol prodigo