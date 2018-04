Genoa, Bessa: "Manca un punto, dobbiamo giocare fino alla fine"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniel Bessa, centrocampista del Genoa, è intervenuto al termine del match vinto contro l’Hellas Verona (3-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Hai fatto dei gol importanti nell'ultimo periodo.

"Sì, sono arrivati gol molto importanti, soprattutto per un giocatore come me che segna poco".

Dai un voto al gol di Pandev.

"Dieci, da quando gioco nei professionisti è il gol più bello che io abbia mai visto".

Con Ballardini avete cambiato marcia?

"Ho vissuto tutto dal primo febbraio. Siamo in tanti, abbiamo lavorato molto bene. Manca un punto, ma abbiamo lavorato molto bene".

Cosa vi aspetta per le prossime quattro partite?

"Noi dobbiamo scendere in campo con la voglia, anche per rispettare gli avversari e per noi stessi. Vincere fa sempre bene, dobbiamo arrivare più in alto possibile".

Quali sono i meriti di Ballardini nei tuoi miglioramenti?

"Devo dire la verità, nelle ultime partite mi ha messo nel ruolo dove preferisco. Questo mi aiuta abbastanza. Noi siamo in tanti, già l’allenamento mi aiuta. Anche lo staff, si lavora tanto. È merito di tutti".