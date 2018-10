Genoa, Biraschi: "Allenarsi al massimo in settimana è l’abc, o si fa fatica"

© foto di Federico Gaetano

Al sito ufficiale del club, il difensore del Genoa Davide Biraschi parla così del momento della sua squadra dopo il pari ottenuto contro la Juve e di un cruccio personale: “In passato sono andato vicino a segnare. Non è nelle mie corde, devo lavorarci su. Attenuanti? Non sono molto alto e non ho la consegna di sganciarmi sulle palle inattive…Poche opportunità. Un piccolo sassolino che vorrei togliermi…. Il dito? Fa male. La vite impiantata nella mano verrà tolta tra una decina di giorni. Juric? Il mister propone un calcio aggressivo, agonistico, dispendioso fisicamente. Allenarsi al massimo in settimana è l’abc, altrimenti la domenica si fa fatica. Serve abitudine alla sofferenza, credere nel suo lavoro. Commetteremmo un errore, a livello di mentalità, se ci adagiassimo sulla prestazione di Torino. Abbiamo esigenza di dare continuità e riscattare la sconfitta con il Parma. Occhio che la classifica è bugiarda. Hanno giocatori di gamba e tecnica in attacco. Elementi come De Paul, Lasagna e Fofana possono fare male…”.