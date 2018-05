Genoa, Biraschi: "Ho tanti anni di contratto, sono legato alla piazza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato a margine dell'evento di beneficenza "Una forchetta per Begato". Queste le sue parole raccolte dai colleghi di genoanews1893.it: "La mia stagione? Da parte mia sono molto contento, ho trovato continuità, ho giocato molto. Sono soddisfatto personalmente e per il lavoro fatto dalla squadra. Non siamo però una squadra che meritasse di lottare per quelle posizioni. E' andata così però in questa stagione. Futuro? Io ho altri anni di contratto, sono legato a questa società e sono orgoglioso di giocare per questa maglia. Ballardini? Sono cambiate un po' di cose da quando è arrivato. E' stato bravo ad assecondarci e aiutarci nei momenti difficili. Io sono molto riconoscente per la continuità nel giocare che mi ha dato".