Genoa, Biraschi: "Tre punti importanti per il futuro. Piatek un cecchino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Bologna: "Dopo un primo tempo di studio, siamo riusciti a portare i tre punti a casa grazie anche al fatto che le squadre si sono allungate. Non è stata una partita molto bella tecnicamente ma era troppo importante portare a casa il successo, difendendoci anche in maniera positiva. Importante vincere dopo il Sassuolo? Importantissimo, a Regio Emilia abbiamo preso una grande batosta, cinque reti al passivo non li avevo mai subiti da quando sono qui al Genoa. C'è servita quella lezione e ci siamo parlati tra di noi. Abbiamo fatto vedere di essere una squadra con una difesa molto solida che fa male quando può ripartire. Piatek? E' un ragazzo che ha grande voglia, un cecchino davanti alla porta che sa sfruttare al meglio la sua freddezza. Però voglio dire che il merito è suo ma anche tanto della squadra che riesce a servirgli dei bei palloni. Chiaramente poi ci mette del suo quando si trova davanti alla porta avversaria. La Lazio? Ce la giocheremo su tutti i campi. Vogliamo dare fastidio a tutti". A riportarlo è Genoanews1893.it.