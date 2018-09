Genoa-Chievo, probabili e ballottaggi: sorpresa Radu, Marchetti fuori

Genoa: Qualche dubbio di formazione per Ballardini, a partire dal portiere con Radu in vantaggio su Marchetti per una maglia da titolari. Dubbi anche sulla corsia sinistra, con Criscito in vantaggio su Lazovic.

Probabile formazione: Radu; Biraschi, Spolli, Gunter; Pereira, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Kouamé, Piatek.

Ballottaggi:

Radu-Marchetti 80%-20%

Criscito-Lazovic 60%-40%

ChievoVerona: Out Bani e con Djordjevic in panchina, D'Anna visti gli impegni ravvicinati dovrebbe fare turnover. In attacco Meggiorini con Stepinski, in difesa ballottaggio Cacciatore-Depaoli. Un dubbio anche in mezzo al campo, con Giaccherini in vantaggio su Lleris.

Probabile formazione: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.

Ballottaggi:

Cacciatore-Depaoli 70%-30%

Giaccherini-Lleris 60%-40%

Meggiorini-Pucciarelli 60%-40%

