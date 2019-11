© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Purtroppo è stata confermata la rottura del legamento crociato dell'attaccante del Genoa Kouamé dopo l'infortunio subito ieri nella partita della Costa D'Avorio U23 contro i pari età del Sudafrica. Si è temuto subito il peggio ma gli esami strumentali effettuati in Italia questa mattina hanno confermato la diagnosi. Brutta notizia per il giovane ma anche per Thiago Motta, che stava puntando forte sulle sue qualità per provare a risalire la classifica. A riportarlo è Sky Sport.