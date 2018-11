Genoa, cori e striscioni contro Preziosi. Fischi per Juric e Veloso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fischi per Miguel Veloso e Ivan Juric al momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali, applausi per tutti gli altri. Cori, striscioni e un comunicato duro contro il presidente Enrico Preziosi: così i tifosi del Genoa hanno inscenato l'attesa contestazione nei confronti del patron, poco prima dell'inizio della sfida del Ferraris contro il Napoli. Un clima tutt'altro che sereno in casa ligure, soprattutto dopo l'ennesimo ribaltone in panchina.