Genoa, Criscito: "Col Toro due gol regalati, serve una vittoria"

"Due gol regalati. È crisi, serve una vittoria". Parola di Domenico Criscito, capitano del Genoa, tra la sconfitta contro il Torino e la gara di domani in Coppa Italia contro l'Entella. Le sottolinea Il Secolo XIX: "Giocare in dieci non è stato facile ma regalare due gol in questo non ci sta. Insieme dobbiamo reagire, abbiamo bisogno di una vittoria per uscire da questa crisi e dobbiamo rimanere uniti".