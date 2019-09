Genoa, Criscito: "Consapevoli di essere una grande squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in zona mista, il capitano del Genoa Domenico Criscito ha commentato il ko subito per mano dell’Atalanta: “È una sconfitta che brucia parecchio, anche se siamo contenti per aver giocato una grande partita. Zapata? Sono i grandi campioni che fanno quei gol. Peccato per la sconfitta anche se siamo consapevoli per la grande gara fatta. La Nord è stata fantastica, è il nostro dodicesimo uomo in campo. Contenti di aver riportato entusiasmo rispetto alla scorsa stagione. Le gare con Cagliari e Bologna? In serie A di facile c'è poco, occorre sempre dare il massimo. Da domani ci prepareremo per la prossima sfida. L'Atalanta giocava in modo diverso, uomo contro uomo. C'era meno spazio ma tutti abbiamo dato l'animo facendo una grande gara. Quest'anno c'è spirito di gruppo e consapevolezza di essere una grande squadra. Nessuno si aspettava che avessimo già 4 punti dopo queste tre gare.. Cosa è mancato oggi? Un pizzico di fortuna. Il rigore? Sapevo che era un pallone importante, ho calciato forte in mezzo. La prossima sarà una gara molto difficile, da domani ci prepareremo al meglio per la gara di venerdì sera”.