Genoa, Criscito: "Felice di rivedere Gasperini, per me è come un padre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Criscito, esterno del Genoa, parla così ai microfoni di Sky del suo momento in rossoblù e in generale dell'arrivo di Prandelli: "Non è stato bello lasciare la squadra in dieci dopo dieci minuti, peccato. Così come mi è dispiaciuto non essere stato di aiuto a Roma, era una partita che potevamo poteva essere portata a casa perché sono in difficoltà. Prandelli ha portato le sue idee, ma sono felice di rivedere Gasperini, per me è come un papà, mi ha riabbracciato dopo un periodaccio alla Juve e gli devo tanto. I tre allenatori? Speriamo che Prandelli sia l'ultimo".