Genoa, da martedì il nuovo corso. Ballardini-Perinetti per la rinascita rossoblù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’uomo delle imprese. Il Genoa ricomincia dall’usato sicuro, Davide Ballardini. Esonerato Ivan Juric il Grifone ha deciso di ripartire da un allenatore che era già stato alla guida della squadra e conosce l’ambiente.

Poche parole, poco mediatico ma molto attento e meticoloso sul campo. A Ballardini il compito di risollevare le sorti del Genoa dopo un inizio davvero stentato sotto la guida del flop Juric. Metti una domenica tra le foglie di Bertinoro, poi la chiamata del Grifone. “Davide, vogliamo risollevarci. Te la senti di allenare il Genoa?”. Affare fatto. E i fedeli compagni di viaggio di Ballardini in questa avventura saranno sempre i soliti, Rinaldi e Melandri con il prezioso contributo di Carlo Regno. Quasi mille schemi sul taccuino, tanta voglia di lavorare in serie A facendo la scelta giusta dopo le dimissioni dell’anno scorso dal Palermo dove al posto del normalizzatore Ballardini è subentrato l’esuberante De Zerbi che in rosanero non ha lasciato il segno (così come, per adesso, al Benevento). Chi ha sorriso e anche parecchio invece è stato il portafogli di De Zerbi dopo l’esonero. Ma questa è un’altra storia figlia di un’epoca del Palermo dove c’erano troppe teste a decidere e la figura del direttore sportivo era di facciata. Acqua passata, oggi in Sicilia è tornata la normalità. Il Benevento invece è impegnato nella lotta per non retrocedere, a De Zerbi il compito di fare i fatti e parlare poco. Proprio come Ballardini, che a Genova potrà contare su un supporto importante come Giorgio Perinetti. La coppia della salvezza e magari di qualche soddisfazione in più da raccogliere strada facendo è quella giusta. Preziosi ha scelto quanto di meglio potesse selezionare dietro la scrivania e sul campo. E da martedì comincerà il nuovo ciclo rossoblù. Ballardini-Perinetti per la rinascita rossoblù...