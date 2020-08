Genoa, Destro si allena a Pegli: possibile conferma in rossoblu per l'attaccante

Ritorno a Pegli per Mattia Destro. L’attaccante del Genoa, di proprietà del Bologna, finirà il suo contratto il prossimo 31 agosto ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, potrebbe anche essere confermato. Sulla questione ancora non c’è una decisione definitiva ma in caso di permanenza in Liguria, si legge sempre sul quotidiano, sarà ad un ingaggio ridotto rispetto al milione che percepiva in Emilia.