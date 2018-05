Genoa, dopo Lakicevic il sogno è Younes. E si chiude per Gunter

Genoa scatenato sul mercato. Dopo Criscito, Romero e Vodisek, il club del presidente Enrico Preziosi ha chiuso l'acquisto del difensore serbo Ivan Lakicevic, classe 1993 del Vojvodina. Ma il mercato è appena cominciato e il Grifone ha pronti altri colpi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Ballardini: è già pronto un quadriennale per il difensore tedesco Gunter, poi sarà assalto a Younes e Stulac. Per l'attacco, oltre al fantasista dell'Ajax, occhi anche su Radonjic della Stella Rossa Belgrado. Lo riporta Il Secolo XIX.